Риккардо: пятница для меня вышла не слишком богатой на события

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Канады, по итогам которых он показал 15-е время.



«Этот день не был богатым на события, поскольку я провёл не так много времени на трассе. Сегодня утром я проехал некоторое количество кругов, после чего у меня возникла проблема с мотором. Положительным моментом является то, что Макс (Ферстаппен) показал довольно хорошую скорость на «ультрасофте», так что я надеюсь узнать немного больше из его настроек сегодня вечером, чтобы активно поработать завтра.



Я сомневаюсь, что мы собрали много данных о длинных сериях кругов, но Макс, по крайней мере, провёл несколько хороших коротких серий. Я не слишком много извлёк из этого дня, но это нормально: я гонялся на этой трассе раньше, так что займусь этим завтра утром», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Ред Булл».