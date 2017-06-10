Боттас: ясно, что «Мерседесу» нужно ещё поработать с «ультрасофтом»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Канады, по итогам которых он показал четвёртое время.



«Думаю, мы выглядим тут довольно конкурентоспособными, но это только тренировки. После второй практики ясно, что нам ещё нужно немного поработать с „ультрасофтом“, чтобы показывать на нём более высокие результаты, но ощущения от машины на „софте“ были хорошими. Мы сконцентрируемся на том, чтобы извлечь больше скорости из „ультрасофта“ и уточнить настройки. В остальном я получил удовольствие и повеселился, но главное — следующие два дня», — приводит слова Боттаса GPUpdate.