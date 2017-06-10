Перес: мы довольны, «Форс Индия» — в топ-10, где и ожидала быть

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес остался доволен пятничной практикой Гран-при Канады. По итогам двух сессий мексиканец показал десятое время.



«Это был позитивный день. Мы находимся прямо там, где ожидали оказаться — в топ-10, и мне комфортно с балансом машины и изменениями настроек, которые мы произвели за день. Мы видели много разворотов машин, но это то, что происходит с текущими машинами и покрышками, когда приближаешься к пределу. Кроме того, трек был довольно грязным, а ветреная погода усложнила ситуацию.



Сильный результат в квалификации завтра будет очень важен, потому что обгонять здесь непросто, и я полагаю, что варианты в стратегии в воскресной гонке будут весьма ограничены», — цитирует Переса пресс-служба «Форс Индия».