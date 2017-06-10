Феттель: немного раздражало, когда застревал за Хэмилтоном

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Канады, по итогам которых показал третье время.



«Думаю, ближе к концу тренировок я понял, что нам нужно — что необходимо машине, что мы планируем сделать, — так что завтра всё должно стать лучше. В целом это была сложная сессия, трасса была довольно скользкой.



Было немного раздражающе, когда я застрял за Льюисом, я хотел хорошо прочувствовать машину, поэтому отстал. Затем он сделал ошибку — не повезло, но ошибки случаются. Это немного ломало ритм, но мы поняли. Проблема в том, что ты пытаешься проезжать стабильные круги, и трафик тут неидеален. Я уверен, что он делал это не специально, он пытался делать то же самое, чтобы почувствовать машину. Но сегодня было скользко, а потому легко делать ошибки. Думаю, по ходу уик-энда всё станет лучше, обычно трасса здесь существенно улучшается», — приводит слова Феттеля Crash.