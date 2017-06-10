Райкконен: не хочу делать большого события из лучшего времени в пятницу

Пилот «Феррари» Кими Райкконен остался доволен пятничными тренировками Гран-при Канады, по итогам которых показал лучшее время.



«Я доволен, но это только пятница. Не хочу делать из этого результата большого события. Всё шло плавно, это была нормальная пятница, у меня были хорошие ощущения от машины. Нам ещё есть над чем поработать, постараемся прибавить и побороться за поул. Мы постараемся остаться впереди в следующую пару дней, а там посмотрим, что покажут остальные.

Мой разворот? На этой трассе довольно непросто: ты хотел бы иметь больше прижимной силы, но используешь меньше из-за длинных прямых, чтобы время на круге было лучше. Поэтому в поворотах машина скользит, но так всегда было и всегда будет», — приводит слова Райкконена Crash.