Алонсо: немного удивлён результатом тренировок с учётом всех проблем

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Канады, по итогам которых показал седьмое время.



«Я немного удивлён. С учётом проблем, которые у нас были в первой практике, и пропуска большей части второй тренировки, думаю, машина настроена не идеально, ещё есть пространство для улучшения. Так что я доволен, что даже при таких преградах мы в топ-10.

Это была непростая пятница, но мы знаем трассу, много лет здесь выступали и должны быть способны атаковать в квалификации и гонке. Завтра будет лучше. Первая цель уик-энда — третий сегмент. Самая важная вещь — быть в очках в воскресенье, ведь за субботу очков не дают, но хорошая квалификация хороша и для гонки», — приводит слова Алонсо Crash.