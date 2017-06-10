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Алонсо: немного удивлён результатом тренировок с учётом всех проблем

10 июня 2017, суббота. 00:56. Авто

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Канады, по итогам которых показал седьмое время.

«Я немного удивлён. С учётом проблем, которые у нас были в первой практике, и пропуска большей части второй тренировки, думаю, машина настроена не идеально, ещё есть пространство для улучшения. Так что я доволен, что даже при таких преградах мы в топ-10.

Это была непростая пятница, но мы знаем трассу, много лет здесь выступали и должны быть способны атаковать в квалификации и гонке. Завтра будет лучше. Первая цель уик-энда — третий сегмент. Самая важная вещь — быть в очках в воскресенье, ведь за субботу очков не дают, но хорошая квалификация хороша и для гонки», — приводит слова Алонсо Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
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