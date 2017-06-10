Эггинтон: «Торо Россо» будет бороться за выход в третий сегмент квалификации

Инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от выступления пилотов команды на первых двух тренировках Гран-при Канады Формулы-1, заверив, что в субботней квалификации Карлос Сайнс-младший и Даниил Квят будут бороться за попадание в топ-10.

«В целом мы можем быть довольны тем, чего достигли на свободных практиках. С Даниилом мы выполнили всё запланированное, а Карлосу Сайнсу инженеры помогли справиться с проблемами с гидравликой, что помешало ему выступить утром.

Мы хорошо поработали с резиной, и баланс машины выглядел прилично, так что к завтрашнему дню мы подходим в неплохом положении. Сегодня ночью нам предстоит много работы, чтобы подготовить болид к квалификации, которая пройдёт в более тёплых погодных условиях. Завтра мы будем бороться за выход в финальный сегмент квалификации», — цитирует Эггинтона официальный сайт «Торо Россо».