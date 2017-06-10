Арривабене отверг предположения о фаворитизме «Феррари» в пользу Феттеля

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене категорически отверг предположения о том, что Себастьян Феттель уже получил статус пилота номер один, в то время как Кими Райкконен стал вторым номером.



«После гонки в Монако я слышал и читал много предположений о пилотах номер один и номер два. Я всегда говорил, что ситуация в команде не такая. Мы нацелены на чемпионство и делаем всё возможное. Чтобы выиграть Кубок конструкторов, нужны два пилота, и это очень важно для «Феррари».



Кубок конструкторов — это трофей, который остаётся у команды, а чемпионский кубок уходит к пилоту. Так что с самого начала сезона я задал ясное направление для всех — команда превыше всего. Пока что в чемпионате пилотов очки уходят то в одном, то в другом направлении, но командных приказов нет. Это всё прозрачно, и пилоты понимают это.



Я думал о произошедшем в Монако. Позвольте мне сказать, что я немного посмеялся, когда услышал все эти предположения о, поскольку они не соответствуют реальности. Между нашими пилотами нет проблем. И мы, как комана, нацелены на Кубок конструкторов.



У пилотов есть своя работа в чемпионате, и они вольны её делать до тех пор, пока ситуация не станет очевидной в одну или в другую сторону. В этом случае мы будем вмешиваться, но не сейчас, не в Монако», — цитирует Арривабене ESPN.