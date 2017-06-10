Масса: болид был хорош и на новой и на старой резине

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса поделился впечатлениями от пятничной практики Гран-при Канады, по итогам которой показал шестое время.



«Я думаю, у нас был очень хороший день. Ощущения от машины были хорошими и на новых, и на использованных шинах. Я был доволен ощущениями от автомобиля. Всё, что мы пробовали в плане настроек, похоже, позволяло ещё улучшать ситуацию. Нам просто нужно продолжать держать всё под контролем в субботу. Надеюсь, мы сможем быть так же конкурентоспособны, как и сегодня», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».