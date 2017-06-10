Стролл: у меня не было шанса показать круг на «ультрасофте»

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал пятничную практику Гран-при Канады, по итогам которой показал 17-е время.



«Это отличная трасса, мне нравится ритм, ну и просто хорошо быть дома. Это был хороший день: я привыкал к трассе, но мне нужно относиться к ней так же, как и к любой другой. В конечном счёте, всё так же. Однако здорово видеть на трибунах канадские флаги. На круге выезда из боксов я посмотрел на болельщиков и увидел, как они машут руками и приветствуют меня — это здорово.

У меня не было шанса показать круг на «ультрасофте», так что посмотрим, какими окажутся эти шины завтра. Мы были сконцентрированы на некоторых других вещах, это было частью плана. В середине пелотона довольно плотно, так что посмотрим, как всё будет в квалификации", — приводит слова Стролла пресс-служба «Уильямса».