«Хонда»: сделаем для «Макларена» всё, что в наших силах

Руководитель автосопртивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава заявил, что японский производитель сделает всё возможное, чтобы дать «Макларену» мощный и надёжный мотор.



«Очень жаль, что мы не можем дать им хороший мотор… Мы не можем убедить их, что способны это сделать. Конечно, нам нужно многое улучшить с точки зрения производительности и надёжности. Мы сделаем всё, и нам необходимо это сделать.



Очевидно, что мы расстроены нынешней ситуацией. Неудивительно, что имеются некоторые жалобы. Но мы можем лишь попробовать сделать лучшее для команды, и мы всё ещё стремимся двигаться с ними в одном направлении.



Каждый раз, когда я пытаюсь обновить двигатель, это невозможно. К сожалению, этого не произошло в Канаде. Мы очень стараемся в Японии, и как только обновления будут готовы, мы представим их. Пока ещё рано говорить (когда), я не сдаюсь, но я не могу обещать», — цитирует Хасегаву GPUpdate.