Палмер: добились хорошего прогресса по ходу тренировок

Пилот «Рено» Джолион Палмер прокомментировал пятничную практику Гран-при Канады, по итогам которой он показал 16-е время.



«В начале дня нам пришлось немного следить за балансом машины, но это нормально для грязной трассы. Мы добились хорошего прогресса на сессиях, получили приличные данные, как относительно настроек, так и относительно шин. Разумеется, лучшие ощущения от покрышек «ультрасофт», как и ожидалось. Большее — впереди, я с нетерпением жду квалификации», — приводятся слова Палмера в пресс-релизе «Рено».