Алонсо: это совершенно потерянная пятница

Несмотря на неплохое время по итогам пятничной практики Гран-при Канады, пилот «Макларена» Фернандо Алонсо остался недоволен началом уик-энда из-за технических проблем с машиной.



«Мы потеряли первую тренировку (проехав лишь 13 кругов), а затем и большую часть второй, потому что нам не хватило времени на ремонт автомобиля. Это совершенно потерянная пятница и нелёгкое начало уик-энда.



Мы знаем, что наша позиция более низкая вероятно, 10-я, 11-я, 12-я или 13-я. Иногда нам удаётся проезжать хорошие круги, как в Барселоне, где мы стали седьмыми в квалификации, или седьмое время на сегодняшней практике», — цитирует Алонсо Autosport.