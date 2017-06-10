Гран-при Канады официально продлен до 2029 года

Правительство Канады на специальной пресс-конференции во время уикэнда в Монреале официально подтвердило давно ходившие слухи о продлении контракта на проведение Гран-при вплоть до 2029 года. Предыдущее соглашение с Формулой-1 заканчивалось после сезона 2024 года. Канадское правительство планирует вложить $36 млн в необходимые работы по благоустройству трассы и парка «Жан Драпо», в который вписан рельеф городского автодрома.



Продление контракта было приурочено к 150-летнему юбилею Канады и 375-летнему юбилею Монреаля в этом году. Министерство туризма и мэрия Монреаля выразили уверенность, что сохранение Гран-при поможет увеличению рабочих мест и благоприятно повлияет на экономику страны.