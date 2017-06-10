Грожан: времена плотные, всё будет сводиться к отыгрышу последних десятых

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Канады, по итогам которых показал 11-е время.



«Это был приличный день. Мы попробовали несколько вариантов настроек. Хорошо, что трасса оставалась сухой. Мне нравится пилотировать в Канаде. Это всегда большой вызов, но всегда весело.



Мы работаем над настройками автомобиля стараемся добиться большей скорости. Похоже есть несколько довольно плотных времён, не среди лидеров, а между «Форс Индия», «Торо Россо» и «Рено». Ключевым моментом будет поиск последних нескольких десятых. Я доволен автомобилем. Длинные серии кругов были неплохими. Я с нетерпепением жду завтрашнего дня», — цитирует Грожана пресс-служба команды.