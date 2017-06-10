Магнуссен: в субботу работать с шинами должно быть полегче

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен остался доволен пятничными тренировками Формулы-1 в Канаде, по итогам которых он показал 14-е время.



«Это был хороший день для нас. Я получил настоящее удовольствие от пилотирования на этой трассе. Машина работала неплохо. Есть несколько областей в которых мы можем улучшиться, над ними мы поработаем завтра. Посмотрим, как всё сложится. Завтра должно быть теплее, поскольку облачность будет меньшей. Так что трасса должна быть более тёплой, работать с шинами должно быть легче. Я доволен этим днём», — приводит слова