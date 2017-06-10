Верляйн: изменения настроек аэродинамики сработали неидеально

Гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн прокомментировал пятничную свободную практику Гран-при Канады, по итогам которой стал 20-м.



«Сегодня был сложный день, мы собрали много данных о работе покрышек «софт» на первой тренировке, но на мой взгляд, они слишком «тяжелы» для этой трассы. Во второй половине дня мы сосредоточились на коротких и длинных сериях кругов на «ультрасофте». Мы внесли изменения в конфигурацию аэродинамики, которые оказались неидеальными, потому что баланс машины не был комфортным. Я уверен, что мы сможем разобраться с этим завтра», — приводятся слова Верляйна в пресс-релизе «Заубера».