Вандорн: расстраивает, что пятница прошла не без проблем для «Макларена»

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал пятничную свободную практику Гран-при Канады, по итогам которой он показал 19-е время.



«Сегодня был сложный день для команды. Для меня первая тренировка прошла хорошо, и я смог потратить время на достижение лучшего сцепления с трассой, поскольку я впервые здесь пилотирую. Сначала асфальт был довольно пыльным, но по ходу сессии условия на трассе значительно улучшились. В конце я чувствовал себя довольно уверенно, и мне было комфортно в болиде.



Вторую тренировку я начал хорошо и чувствовал, что настройки, которые мы произвели в промежутке между сессиями, пошли машине на пользу. К сожалению, на «ультрасофте» у меня случился разворот, и вскоре после этого мы обнаружили проблему с блоком MGU-H, которая завершила нашу сессию. В целом, это был не беспроблемный день. Это очень расстраивает. Но я надеюсь, что завтра всё встанет на свои места, и мы сможем улучшить наши позиции», — цитирует Вандорна пресс-служба команды.