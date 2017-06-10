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Вандорн: расстраивает, что пятница прошла не без проблем для «Макларена»

10 июня 2017, суббота. 03:02. Авто

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал пятничную свободную практику Гран-при Канады, по итогам которой он показал 19-е время.

«Сегодня был сложный день для команды. Для меня первая тренировка прошла хорошо, и я смог потратить время на достижение лучшего сцепления с трассой, поскольку я впервые здесь пилотирую. Сначала асфальт был довольно пыльным, но по ходу сессии условия на трассе значительно улучшились. В конце я чувствовал себя довольно уверенно, и мне было комфортно в болиде.

Вторую тренировку я начал хорошо и чувствовал, что настройки, которые мы произвели в промежутке между сессиями, пошли машине на пользу. К сожалению, на «ультрасофте» у меня случился разворот, и вскоре после этого мы обнаружили проблему с блоком MGU-H, которая завершила нашу сессию. В целом, это был не беспроблемный день. Это очень расстраивает. Но я надеюсь, что завтра всё встанет на свои места, и мы сможем улучшить наши позиции», — цитирует Вандорна пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Стоффель Вандорн Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
10 июня 2017, суббота
03:02 Вандорн: расстраивает, что пятница прошла не без проблем для «Макларена»
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02:10 Грожан: времена плотные, всё будет сводиться к отыгрышу последних десятых
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01:57 Алонсо: это совершенно потерянная пятница
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01:41 «Хонда»: сделаем для «Макларена» всё, что в наших силах
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01:19 Хюлькенберг: думаю, что к квалификации смогу прибавить
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00:56 Алонсо: немного удивлён результатом тренировок с учётом всех проблем
00:49 Райкконен: не хочу делать большого события из лучшего времени в пятницу
00:44 Феттель: немного раздражало, когда застревал за Хэмилтоном
00:39 Перес: мы довольны, «Форс Индия» — в топ-10, где и ожидала быть
00:36 Боттас: ясно, что «Мерседесу» нужно ещё поработать с «ультрасофтом»
00:35 Риккардо: пятница для меня вышла не слишком богатой на события
00:27 Окон: есть компоненты, в которых машина могла бы прибавить
00:26 Хэмилтон: пока у меня ощущение, что мы слегка отстаём от «Феррари»
00:22 Сайнс-младший: на второй тренировке старался наверстать упущенное
00:06 Квят: обе практики сегодня были полезными для «Торо Россо»
9 июня 2017, пятница
23:44 Ферстаппен: с точки зрения скорости всё было хорошо
23:35 Риккардо: временами Квят был чертовски быстр в «Ред Булл»
23:12 Сироткин: не хочу влезать в политические игры за спиной Палмера
22:37 Райкконен — лучший на второй тренировке Формулы-1 в Канаде, Квят — девятый
22:07 Пэддон сохраняет лидерство на Ралли Сардинии после 9 СУ
21:18 З. Браун: у «Макларена» есть план B и C
20:54 Команда Формулы Е Techeetah обвинила Гутьерреса в нарушении контракта
19:51 Росберг и Сироткин примут участие в «Фестивале скорости» в Гудвуде
19:00 Крис Мик завершил выступления на Ралли Сардинии
18:36 Хэмилтон — лучший на первой тренировке Формулы-1 в Канаде, Квят — десятый
17:57 Организаторы Гран-при Канады продлят соглашение с Формулой-1 до 2029 года
17:55 Дмитренко: планы на RDS-2017 — борьба за титул
16:44 MotoGP. Маркес — лучший на обеих пятничных тренировках Гран-при Каталонии
15:41 Рикардо: в Баку рассчитываем на помощь «Рено» в виде обновлений мотора
15:09 Штайнер: 25 Гран-при в календаре Ф-1? Почему бы и нет?
14:44 Риккардо: после Испании «Ред Булл» обрёл чёткое направление для развития
14:18 Перед тестами с «Рено» Кубица похудел на 10 килограммов
14:10 Феттель: прогрев шин — это уже не проблема, по крайней мере для «Феррари»
14:08 Сайнс-младший — в списке кандидатов на место в «Феррари» в 2018 году
14:00 Формула-1. Гран-при Канады. Онлайн-трансляции пятничных тренировок
13:55 У Хорнера нет сомнений, что Риккардо и Ферстаппен останутся в «Ред Булл»
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