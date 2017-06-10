«Мерседес» перебросил силы с разработки болида-2018 на улучшение машины-2017

В «Мерседесе» решили вернуть силы, брошенные на разработку болида-2018, для улучшения нынешней машины. Такое решение было принято на командном совещании после Гран-при Монако, уверяет итальянский Motorsport.

Текущий болид W08 оказался не так хорош, как ожидали в команде: пилоты «Мерседеса», особенно Льюис Хэмилтон, испытывают проблемы с прогревом передних шин.

«Мерседес» выиграл три из шести стартовых этапов сезона, но в личном первенстве и Хэмилтон, и Валттери Боттас уступают Себастьяну Феттелю из «Феррари».