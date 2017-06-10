Грожан: сыт по горло разворотами на тренировке

Пилот «Хааса» Ромен Грожан признал, что его утомили развороты во второй тренировке Гран-при Канады. Помимо француза, на трассе развернуло ещё нескольких пилотов.

«Я был сыт по горло, ведь меня развернуло трижды, и я не понимаю почему. В основном система brake-by-wire не работала так, как должна. Удивительно, когда выезжаешь на свежих шинах и тебя разворачивает. Мне надоели развороты, я не ради них приехал. Но это было на трёх кругах из 40, а остальные прошли весьма хорошо», — приводит слова Грожана Autosport.