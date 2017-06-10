Пэддон лидирует после 12-го СУ Ралли Сардинии, Ожье — седьмой

Гонщик «Хёндэ» Хэйден Пэддон сохраняет лидерство после 12-го спецучастка Ралли Сардинии. Вторым идёт Отт Тянак из «М-Спорт». Третье место у Яри-Матти Латвалы на «Тойоте».
Четырёхкратный чемпион серии Себастьен Ожье занимает седьмое место.
WRC. Ралли Сардинии. Положение после 12-го СУ
1. Хэйден Пэддон (Hyundai) — 2:14:10.1
2. Отт Тянак (M-Sport ) +9.4
3. Яри-Матти Латвала (Toyota) +32.2
4.Тьерри Нёвиль (Hyundai) +1:10.7
5. Юхо Хяннинен (Toyota) +1:30.7
6. Эсапекка Лаппи (Toyota) +1:55.5
7. Себастьен Ожье (M-Sport) +3:09.1
8. Мадс Остберг (M-Sport) +3:21.4
9. Андреас Миккельсен (Citroen) +5:50.2
10. Эрик Камилли (Ford R5) +7:01.1.