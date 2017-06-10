Бьяджи получил множественные переломы рёбер в аварии

Двукратный чемпион Мирового супербайка Макс Бьяджи попал в аварию, выступая на турнире Супермото на трассе «Латина». 45-летний гонщик был доставлен в больницу с множественными переломами рёбер. Пилот находился в сознании и мог шевелить руками и ногами, сообщает итальянское агенство ANSA.

Помимо двух побед в Супербайке, Бьяджи четыре раза выигрывал чемпионат по мотогонкам в классе 250cc и провёл восемь сезонов в MotoGP, одержав за это время 13 побед. Ожидается, что ветеран восстановится в течении 30 дней.