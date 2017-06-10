Вольф: не удивлюсь, если Росберг будет выступать за «Феррари» в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг может вернуться в чемпионат.

«Скажу вот что: не буду удивлён, если однажды увижу, как Нико выступает за «Феррари» или ещё за кого-то. Ему только 31 год, он ещё молод. Возможно, он изменит своё мнение. Не знаю», — приводит слова Вольфа Le Journal de Montreal.

При этом Вольф не думает, что Росберг пойдёт по стопам Фернандо Алонсо и выступит в «500 милях Индианаполиса».

«Зная его, думаю, он не станет испытывать удачу там. Это опасная авантюра», — сказал Вольф.