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Квят: у меня нет никаких целей на остаток сезона

10 июня 2017, суббота. 14:30. Авто

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что старается фокусироваться исключительно на работе и достижении прогресса, не реагируя на разговоры про невезение.

«На это вообще никак не надо реагировать! Это будет лучшим ответом на такие моменты, потому что вы уже никак не можете повлиять на это. Надо просто продолжать работать, и результат обязательно придёт. Есть ли у меня цель на оставшуюся часть сезона? В этом плане у меня нет никаких целей и ожиданий. Я просто вожу машину и стараюсь делать это как можно лучше», — заявил Квят в интервью корреспонденту «Чемпионата» Николаю Беленикину.

Полностью интервью с Даниилом Квятом читайте на «Чемпионате».

Квят: если всё останется так же комфортно, нет причин покидать «Торо Россо»
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Канады, а также рассказал об особенностях болида и планах на следующий год.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Даниил Квят Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
10 июня 2017, суббота
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9 июня 2017, пятница
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