Формула-1 сохранит 6-цилиндровые моторы и уберёт блок MGU-H в 2021 году

Производители намерены оставить в Формуле-1 шестицилиндровый мотор объёмом в 1,6 литра. Поставщики двигателей единогласно высказались в пользу этого на встрече с владельцами коммерческих прав Ф-1 и ФИА, на которой обсуждался технический регламент на 2021 год.

Моторы нынешнего объёма предлагается оставить в Ф-1 из соображений экономии. Также производители хотят упростить гибридную технологию — оставить блок MGU-K, но убрать MGU-H. Среди других предложений — замена одной мощной турбины на два турбокомпрессора, которые обеспечат мощность более 1000 л.с.

«Мерседес» также предложил разметить второй KERS на переднем мосту, но это может сделать болиды тяжелее. В «Ред Булл» выступили за стандартизацию KERS, батареи и турбокомпрессоров, что должно удешевить разработку двигателей.

Технический регламент, который вступит в силу в 2021 году и будет действовать пять лет, примут до конца нынешнего года. Следующая встреча по нему пройдёт в июле, сообщает Auto Motor und Sport.