«Уильямс» и «Форс Индия» используют моторы новой спецификации в Канаде

«Форс Индия» и «Уильямс» получили моторы «Мерседеса» новой спецификации на Гран-при Канады. В командах ожидают, что улучшения будут заметны в гонке.

«Улучшена в большей степени надёжность, чем чистая скорость. Скорость возрастает за счёт того, что вы дольше можете использовать мотор в более мощном режиме. Но если говорить о скорости на одном круге, то она почти прежняя. Мы сможем дольше использовать скоростные режимы в гонке. Так что гонку мы проедем быстрее, но на одном круге всё как прежде», — цитирует главного операционного директора «Форс Индия» Отмара Зафнауэра Autosport.