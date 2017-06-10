Сайнс-младший: надеюсь, стюарды будут штрафовать других так же, как меня

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший рассчитывает, что стюарды будут наказывать всех пилотов за блокировку в первой шикане трассы Гран-при Канады. Сам испанец получил предупреждение за создание опасной ситуации в этом месте на пятничной тренировке.

«Это был совершенно обычный инцидент для Канады. Мы обсуждали его на собрании пилотов, чтобы найти решение, но его нет. Или мы не смогли найти то, с которым все согласны. Но чего нельзя делать — это одних штрафовать, а других нет. Надеюсь, 10 июня стюарды сохранят этот подход и будут относиться ко всем одинаково», — цитирует Сайнса Motorsport.