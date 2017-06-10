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Сайнс-младший: надеюсь, стюарды будут штрафовать других так же, как меня

10 июня 2017, суббота. 16:21. Авто

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший рассчитывает, что стюарды будут наказывать всех пилотов за блокировку в первой шикане трассы Гран-при Канады. Сам испанец получил предупреждение за создание опасной ситуации в этом месте на пятничной тренировке.

«Это был совершенно обычный инцидент для Канады. Мы обсуждали его на собрании пилотов, чтобы найти решение, но его нет. Или мы не смогли найти то, с которым все согласны. Но чего нельзя делать — это одних штрафовать, а других нет. Надеюсь, 10 июня стюарды сохранят этот подход и будут относиться ко всем одинаково», — цитирует Сайнса Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
10 июня 2017, суббота
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