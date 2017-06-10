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Феттель — лучший на заключительной тренировке Формулы-1 в Канаде, Квят — 11-й

10 июня 2017, суббота. 18:06. Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат на третьей тренировке Формулы-1 Гран-при Канады, второе время удалось продемонстрировать партнёру Феттеля по команде — Кими Райкконену, третье время — у Льюиса Хэмилтона.

Россиянин Даниил Квят показал 11-й результат.

Формула-1. Гран-при Канады. Третья тренировка.

Себастьян Феттель («Феррари») – 1:12,572
Кими Райкконен («Феррари») +0,292
Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,354
Макс Фертсаппен («Ред Булл») +0,393
Валттери Боттас («Мерседес») +0,638
Нико Хюлькенберг («Рено) +0,921
Фелипе Масса («Уильямс») +0,955
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,973
Эстебан Окон («Форс Индия») +1,063
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,095
Даниил Квят («Торо Россо») +1,216
Фернандо Алонсо («Макларен») +1,313
Серхио Перес («Форс Индия») +1,384
Лэнс Стролл («Уильямс») +1,422
Ромен Грожан («Хаас») +1,530
Джолион Палмер («Рено») +1,656
Стоффель Вандорн («Макларен») +1,820
Кевин Магнуссен («Хаас») +1,837
Маркус Эрикссон («Заубер») +2,311
Паскаль Верляйн («Заубер») +2,393

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
10 июня 2017, суббота
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