Хэмилтон: не могу поверить, что поравнялся с Сенной по числу поул-позишн

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал то, что сравнялся с Айртоном Сенной по числу поул-позишн, завоёванных за карьеру в Формуле-1. После квалификации Гран-при Канады у британца их стало 65.

«Ребёнком я пришёл домой и сказал, что если мне повезёт и я попаду в Формулу-1, то хочу повторять за Айртоном. Не могу поверить, что поравнялся с ним по этому показателю. Я честно просто не верю. Я помню, как приходил домой из школы и ставил видеокассету. А теперь я здесь, и у меня так много поулов.

Это самый сложный сезон в моей карьере. Я сражаюсь с двумя отличными пилотами и Кими, борьба такая плотная, что доводит нас до предела и требует идеального выступления. Нельзя всегда быть идеальным, но сегодня я подобрался так близко к идеалу, как только мог", — цитирует Хэмилтона Sky Sports.