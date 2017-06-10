Лауда: машина была хороша, а Хэмилтон — идеален

Неисполнительный председатель «Мерседеса» Ники Лауда похвалил Льюиса Хэмилтона за выступление в квалификации Гран-при Канады. Хэмилтон завоевал поул-позишн и дважды обновил рекорд трассы по времени прохождения круга.

«Мы много работали, чтобы не допустить ошибок. Невероятные круги. Их нельзя было предвидеть. Льюис фантастически отработал. Машина была хороша, а он — идеален.

Квалификация есть квалификация. Для хорошего старта лучше стоять впереди, но гонка будет тяжёлой", — приводит слова Лауды BBC.