Райкконен: обычно в Канаде лихорадочная гонка, а мы будем быстры

Пилот «Феррари» Кими Райкконен надеется подняться на Гран-при Канады выше стартового четвёртого места за счёт хаотичного характера гонки.

«Скорость у нас была высокая. На последнем круге я ошибся во втором повороте и немного улучшил результат, но не смог проехать чистого круга и поплатился за это. Сегодня было сложнее прочувствовать шины, чем вчера, но так уж вышло.

У нас хорошая машина, просто я по какой-то причине испытывал проблемы в квалификации. Думаю, в гонке будет другая история. Обычно гонка здесь лихорадочная, с обилием происшествий. Тут ничего не предскажешь — ситуация быстро меняется. Постараемся принимать решения как можно лучше. Думаю, мы будем быстры", — цитирует Райкконена Crash.