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Райкконен: обычно в Канаде лихорадочная гонка, а мы будем быстры

10 июня 2017, суббота. 22:30. Авто

Пилот «Феррари» Кими Райкконен надеется подняться на Гран-при Канады выше стартового четвёртого места за счёт хаотичного характера гонки.

«Скорость у нас была высокая. На последнем круге я ошибся во втором повороте и немного улучшил результат, но не смог проехать чистого круга и поплатился за это. Сегодня было сложнее прочувствовать шины, чем вчера, но так уж вышло.

У нас хорошая машина, просто я по какой-то причине испытывал проблемы в квалификации. Думаю, в гонке будет другая история. Обычно гонка здесь лихорадочная, с обилием происшествий. Тут ничего не предскажешь — ситуация быстро меняется. Постараемся принимать решения как можно лучше. Думаю, мы будем быстры", — цитирует Райкконена Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
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Феррари Кими Райкконен Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
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