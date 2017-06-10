Боттас: у меня было больше проблем с машиной, чем у Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал своё третье место в квалификации Гран-при Канады.

«Борьба была такой плотной, как я и ожидал. Льюис проехал феноменальный круг. Во второй попытке в Q3 я старался быть быстрее и слишком глубоко заехал в шпильку. Мог выжать больше из того круга.

Я старался изо всех сил, но день был сложный. Я совсем не был доволен машиной на третьей тренировке. В квалификации она стала лучше и была хороша в Q1 и Q2. Но в Q3, когда надо было набирать последние сотые и тысячные доли секунды, она снова стала нестабильной и непредсказуемой. Так что у меня было больше проблем с машиной, чем у Льюиса. Я не мог собрать нужный круг", — приводит слова Боттаса Crash.