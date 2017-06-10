Хюлькенберг: не думаю, что мог оказаться выше десятого места

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг доволен десятым местом в квалификации Гран-при Канады Формулы-1 и рассчитывает набрать очки в гонке.

«Я весьма доволен десятым местом, не думаю, что мог оказаться выше. Вчера казалось, что нам есть над чем работать, но сегодня утром всё стало гораздо лучше. Теперь нам надо склонить головы и работать, чтобы завтра набрать очки», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.

Поул-позишн в Монреале завоевал Льюис Хэмилтон на «Мерседесе», обновивший рекорд прохождения круга на этой трассе.