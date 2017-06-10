Окон: у меня хорошее чувство перед гонкой, главное пройти 1-й круг без проблем

Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Канады, по итогам которой ему удалось показать девятое время.

«Я доволен сегодняшним днём. Машина вела себя хорошо начиная с первой практики, и мы делали хорошую работу на протяжении уик-энда, улучшая результаты от сессии к сессии. Для меня трасса в Монреале новая, так что я шаг за шагом наращивал уверенность.

Я получил удовольствие от квалификации, этот автодром — настоящий вызов. Старт с девятого места значит то, что мы уже попали в очки и у меня хорошее предчувствие перед гонкой. Для меня приоритетом будет пройти чистый круг, избежать больших проблем и найти гоночный темп, который позволит нам быть максимально конкурентоспособными", — приводит слова Окона официальный сайт «Форс Индии».