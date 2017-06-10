Хорнер: рафтинг — самая важная гонка дня, там нет «Мерседеса» и «Феррари»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер пошутил по поводу соревнований по рафтингу после квалификации Гран-при Канады.

«В Q1 и Q2 квалификация казалась плотной, мы всего пару десятых секунды уступали времени поул-позишн. Пилоты выжимали из машины максимум в Q3, но, к сожалению, на этой трассе мы не в состоянии идти в одном темпе с „Мерседесом“ и „Феррари“.

Тем не менее, третий ряд стартовой решётки хорош для старта и мы постараемся добиться максимума на этом Гран-при. А теперь мы отправимся на самую важную гонку дня — вечерний рафтинг. Там «Феррари» и «Мерседес» нам не угрожают, ведь они не участвуют!", — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.