Риккардо: не говорил с Хорнером о продлении контракта с «Ред Булл»

Австралийский гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о ситуации с новым контрактом с командой, признавшись, что пока еще не обсуждал эту ситуацию с руководством.



«Я веду переговоры с несколькими командами NASCAR (улыбается). Обсуждаем детали сделки. Честно говоря, я ещё не говорил с Кристианом Хорнером о продлении контракта с командой. В NASCAR тоже есть пара приличных команд, которые во мне заинтересованы, так что надо подумать (смеётся). На самом деле ситуация не особенно поменялась за последнее время, и я не думаю, что что-то сильно изменится в ближайшее время. Пока мне комфортно в „Ред Булл“, — передает слова Риккардо корреспондент „Чемпионата“ Николай Беленикин.