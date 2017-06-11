Стролл: у меня недостаточно авторитета, чтобы навязывать свое мнение «Уильямсу»

Канадский гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл поделился мнением о своём выступлении в домашней гонке в Монреале, признавшись, что доверяет команде в принятии решений во всех отношениях.



«17-е место является разочаровывающим результатом, однако нужно оставить всё плохое позади и хорошо подготовиться к гонке, потому что гоночный темп у нас должен быть приличным. Что касается принятия решений, то мне остаётся доверять команде на данном этапе карьеры. У меня недостаточно опыта и авторитета, чтобы навязывать свои решения „Уильямсу“. Конечно, я имею право высказать своё мнение по какому-либо вопросу, но в конечном счёте окончательное решение всегда остаётся за командой.

Это всего лишь мой первый год в Формуле-1, я не могу сравнивать состояние трассы с предыдущими годами просто потому, что тогда меня там не было. Было бы не слишком профессионально с моей стороны давить на «Уильямс» в этом плане", — передает слова Стролла корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.