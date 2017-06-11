Масса: Формула-1 должна открыть ещё больше секретов для людей

Бразильский гонщик «Уильямса» Фелипе Масса поделился мнением о новой тенденции в Формуле-1, направленной на то, чтобы сделать гонки более открытыми для болельщиков. В частности, недавно Формула-1 на своей странице в «Твиттере» представила видеозапись брифинга гонщиков на Гран-при Монако, что случилось впервые за 20 лет.



«Я думаю, это прекрасная идея. Честно говоря, я даже не знал, что нас записывают на камеру в Монако. Вроде бы даже в Канаде записали брифинг. Мне кажется, что это здорово для болельщиков, которым будет интересно узнать, чем мы тут занимаемся и о чём говорим за пределами трассы.



Формула-1 долгие годы на многие вопросы отвечала словом «нет», сейчас нам нужно больше «да» в этих моментах. Я думаю, что нужно открыть ещё больше секретов гонок. Люди должны видеть, что происходит в гонках, в моторхоумах. Мне всё равно, записывает меня камера или нет. Я не буду что-то скрывать, даже зная, что это пишется. Для меня здесь нет никакой проблемы», — передаёт слова Массы корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.