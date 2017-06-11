Риккардо: три года назад выиграл в Канаде, стартовав шестым

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо не теряет надежд на победу на Гран-при Канады, несмотря на шестое место в квалификации.

«Вчера всё пошло не по плану, но в третьей тренировке мы проехали много кругов и лучше поняли машину. В квалификации я чувствовал, что мы ведём охоту, хотя и оказался в хвосте первой шестёрки. Я в хорошем положении, как минимум, для борьбы с Максом. О намного большем я и просить не мог. Хотел бы улучшить последнюю попытку, отыграть одну десятую, но в остальном выжал максимум.

Я не Эйнштейн, но три года назад я финишировал первым, стартовав шестым. Теперь я снова стартую шестым. Простая математика, правда?» — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.