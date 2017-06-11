Грожан: надеялся на волшебство в квалификации

Пилот «Хааса» Ромен Грожан признал, что не рассчитывал попасть в третий сегмент квалификации Гран-при Канады. Француз показал 14-е время.

«Было непросто. Мы знали, что не попадаем в Q3, но я надеялся на небольшое волшебство в квалификации. Q1 прошёл хорошо, а в Q2 у нас не было сцепления на последних комплектах шин. Я сделал что мог, показал достойное время, но оно и близко не было к тому, что нужно для улучшения позиции.

Положительный момент в том, что на этой трассе обычно можно обгонять. Гонка будет длинной и может оказаться сложной для тормозов. Надеюсь, мы сможем поиграть с этим и попасть в очковую зону», — приводит слова Грожана пресс-служба команды.