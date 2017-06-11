Алонсо: полный сезон в IndyCar? Почему бы и нет?

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не исключил, что в будущем может провести в серии IndyCar полноценный сезон.

«Рассматриваю ли я вариант полноценного сезона в IndyCar? Почему бы и нет? Я хочу сказать, что я открыт для всего. У меня нет сейчас точного ответа, и я бы соврал вам, если бы сказал, что знаю, как сложится следующий год.

Наблюдая сейчас за гонками IndyCar, я вижу, что эти ребята лучшие. Для одной гонки я должен был изучить очень многое, и мне нужно будет узнать гораздо больше, чтобы провести в этой серии полноценный сезон", — приводит слова испанца Motorsport.