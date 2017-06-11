Алёшин обвинил Канаана в аварии на гонке IndyCar в Техасе

В ночь с субботы на воскресенье в Техасе состоялась очередная гонка сезона в IndyCar. Россиянин Михаил Алёшин не сумел завершить этап, сойдя с дистанции на 152-м круге из-за массовой аварии.

После гонки пилот поделился мнением относительно произошедшего, назвав пилота Chip Ganassi Тони Каннана виновником аварии.

«Это на 100 % вина Канаана, поскольку он повернул в сторону Хинчклиффа Очень жаль, что столь опытный пилот допустил такую ошибку, которая перечеркнула отличную работу всей нашей команды. У нас была отличная скорость в гонке, нам по силам было добиться хорошего результата, но, к сожалению, этого не удалось сделать», — приводит слова Алёшина сайт Smpracing.