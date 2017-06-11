Сайнс-младший: не теряю надежды попасть в «Ред Булл»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший признался, что ему льстит интерес со стороны «Феррари», но в то же время заявил, что надеется получить приглашение от «Ред Булл».

«Каждый пилот хочет быть в сфере интересов „Феррари“, но я многим обязан „Ред Булл“. Пока я остаюсь пилотом „Торо Россо“, я не теряю надежды попасть в „Ред Булл“, так что я буду продолжать работать ради этого.

Что касается планов на следующий сезон, то об этом ещё очень рано думать, но я рассматриваю все варианты. Я был бы не против остаться в «Торо Россо» ещё на один год, так как я счастлив здесь.

В целом же, как по мне, в сегодняшней Формуле-1 не хватает места для всех хороших пилотов. Я не говорю о том, что все машины должны быть одинаковы, но если я проведу идеальный уик-энд, я всё равно не попаду на подиум", — цитирует испанца Sky Italia.