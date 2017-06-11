На машине Верляйна заменят коробку передач и антикрыло

После аварии на квалификации Гран-при Канады болид пилота «Заубера» Паскаля Верляйна ждёт замены коробки передач и заднего антикрыла. В результате немец оштрафован на пять позиций, что, впрочем, никак не скажется на его старте, так как гонщик занял последнее место в ходе вчерашней квалификации.

Сам Верляйн признаёт свою ошибку в ходе квалификации, оправдывая её желанием выжать из машины максимум.

«Я пытался выжать из машины максимум, очевидно, что я ошибся в повороте. Я прошу прощения у механиков, потому что они тяжело работали, но мы видим насколько отрываются от нас впереди идущие пилоты, так что я пытался показать максимум, но это было слишком.

Ещё в Монако у нас появились аэродинамические обновления, мы надеялись, что они нам помогут, но пока мы не видим никакого результата. Мы уступаем по полсекунды другим командам, и если в Канаде не будет сходов, то нам придётся очень сложно", — приводит слова Верляйна Autosport.