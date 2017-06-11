Райкконен хочет изменить правило синих флагов

Пилот «Феррари» Кими Райкконен выступил за изменение правила синих флагов. Этот вопрос финн предложил обсудить на брифинге пилотов.

В соответствии с действующими нормами регламента гонщики, когда им показывают синие флаги, должны позволить более быстрому пилоту дать обойти себя при первой возможности.

В минувшем сезоне ФИА изменила отрыв, при котором это становилось обязательно, с полутора до одной секунды.

Учитывая изменения аэродинамики в новом сезоне, многие пилоты стали жаловаться на то, что обгонять круговых стало сложнее. В частности, от этого пострадал и сам Кими Райкконен, потерявший время на обгоны во время гонки Гран-при Монако. Невзирая на это, гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг заявил, что ожидать изменения разрыва не стоит, сообщает Autosport.