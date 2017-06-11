Семья Сенны объяснила ситуацию со шлемом, подаренным Хэмилтону

Вчера на квалификации Гран-при Канады пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал свой 65-й поул в карьере, сравнявшись таким образом по этому показателю с легендарным Айртоном Сенной.

В этой связи семья бразильца подарила Хэмилтону шлем трёхкратного чемпиона мира. После появилась информация, что британцу была вручена лишь его точная копия. В конечном итоге семья Айртона Сенны решила внести ясность в происходящее, сообщив, что оригинал шлема будет преподнесён пилоту «Мерседеса» чуть позже.

«Мы знаем много лет, что Льюис Хэмилтон является фанатом Айртона Сенны. Он официальный посол института Айртона Сенны, который занимается вопросами образования бразильских детей. Как и Айртон, он всегда делится своими успехами с фанатами.

Наша семья очень счастлива за Льюиса, и мы уверены, что Айртон был бы рад вручить ему особенный подарок. Он был бы счастлив, что его достижение покорилось такому талантливому гонщику», — приводит слова Бьянки Сенны F1i