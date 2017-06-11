Хэмилтон: мои отношения с Алонсо отравляли атмосферу во всей команде

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил сезон, проведённый в одной команде с Фернандо Алонсо, дав понять, что и сейчас не сможет сосуществовать в одной команде с чемпионом мира.

«Дело было не только во мне. В команде сотни человек. Мои отношения с Фернандо были отравлены и отравляли атмосферу во всей команде. Это было личное. Бывают люди, с которыми можно общаться, а бывают и такие, с которыми сосуществование невозможно.

Наличие в одной команде двух чемпионов предусматривает такую борьбу, в которой ни один из пилотов не готов ни в чём уступать, это вызывает слишком много трений.

Что же касается нынешнего положения дел «Макларена», то в Формуле-1 не так много пилотов, дающих шоу. Это я, Феттель, Алонсо. Так что, надеюсь, команда сумеет решить свои проблемы с «Хондой», — приводит слова британца F1today.