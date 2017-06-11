Окон встал на защиту Стролла: Лэнс — хороший пилот

Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон заявил, что его сравнение с дебютантом сезона Лэнсом Строллом не совсем справедливы по отношению к канадцу, а также выразил уверенность, что гонщик «Уильямса» сумеет справиться с проблемами.

«В первую очередь, у меня больше опыта, чем у него, это имеет большое значение. Я был подготовлен к сезону лучше него. Я проводил много тестов с большими командами, к тому же, у меня есть опыт работы с очень сильными гонщиками. В конце концов он найдёт решение проблемы. Он хороший пилот», — приводит слова Окона F1i.

Отметим, что Эстебан Окон набрал очки в пяти из шести гонок сезона, в то время как Лэнс Стролл не заработал ни одного очка и финишировал только на двух этапах.