«Макларен»: с топ-мотором могли показать то же время, что Боттас

В «Макларене» уверены, что боролись бы за самые высокие места на Гран-при Канады, если бы имели сильный мотор. Пилот команды Фернандо Алонсо заявил, что его болид «был бы очень боеспособен», если бы не проблемы с силовой установкой.

По подсчётам немецких СМИ, во втором сегменте квалификации Алонсо потерял около 1,3 секунды на прямых. Без этой потери испанец уверенно прошёл бы в третий сегмент.

В «Макларене» считают, что могли бы занять третий ряд стартового поля благодаря своему шасси. «С мотором топ-класса, мы могли показать то же время, что Боттас», — цитирует источник внутри команды F1 Today.