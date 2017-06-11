Риккардо: не уверен, что «Мерседес» удержит преимущество в гонке

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо уверен, что на дистанции гонки «Мерседес» утратит преимущество над его командой и «Феррари», которым владел в квалификации.

«Конечно, Льюису нравится эта трасса, он часто добивался здесь успеха, а приятная трасса позволяет выжать лишнюю десятую долю секунды. Они сильны, но не уверен, что удержат такую скорость в гонке. Уверен, им придётся слегка понизить мощность мотора, а шины для них не так комфортны, как год назад. Не думаю, что им будет так уж легко в борьбе с „Феррари“, а мы окажемся ближе, чем на одном круге», — цитирует Риккардо F1i.